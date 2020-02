2020 – Une renaissance et 15 années de blog

Hello tout le monde !

J’imagine que vous êtes surpris de voir un nouveau post sur ce blog qui semblait être endormi depuis la fin de l’année 2017. Je vous comprends totalement. Alors tout d’abord, je m’excuse de cette longue absence.

2018 et 2019 ont été 2 années très chargées, que ce soit au niveau personnel ou professionnel et le moins que je puisse faire, c’est de vous en dire un peu plus, en espérant que vous êtes toujours là.

Déménagement

A la mi-2018, j’ai déménagé à Boston. Je travaille maintenant pour Vistaprint et je suis responsable de toute la partie SEO Technique mais aussi Web Analytics.

La période de transition entre Montréal et Boston fut assez intense, que ce soit au niveau des entretiens, papiers à remplir pour le visa, interviews pour le visa avec la douane, etc… Je détaille un peu plus le début de l’aventure via ce post sur mon blog Gamer Voyageur.

Célébration !

Si j’ai déclenché et accepté cette opportunité, c’est aussi pour que ma conjointe puisse finir ses études à Boston. Alors oui, je dis « conjointe » car en 2019, je me suis marié… En France ! Et on a tout organisé à distance depuis les US. Une chose est sûre : si un jour j’en ai marre du web, je pourrai me reconvertir en wedding planner.

Organiser soi-même son mariage, c’est quelque chose mais vous en apprenez beaucoup sur le sujet ! Rassurez-vous, le jour J s’est passé à merveille, même un peu mieux qu’on l’espérait avec quelques surprises inattendues.

La santé avant tout

Enfin, l’ultime raison pour laquelle je n’écrivais plus sur ce blog était plus d’ordre santé. J’ai eu à traverser une période assez difficile pendant quelques mois mais la bonne nouvelle, c’est que maintenant tout est réglé ! J’en ai bien sûr profité pour rattraper le temps perdu en voyages, plaisirs geek, lectures et autres : prendre soins de soi, c’est juste vital pour pouvoir faire ce que l’on aime ensuite.

Cette année 2020 commence de façon assez chargée au travail. Il y a de plus en plus de boulot mais malgré tout, j’ai toujours pas mal de choses à partager sur ce blog.

Cela fait 14 ans que je bosse dans le SEO. 14 ans, c’est long et on a le temps de se faire pas mal d’expérience. J’ai eu bien sûr l’opportunité de faire du PPC, développer mes compétences en webanalytics et même apprendre le métier de « Product Owner » mais mon noyau dur reste le référencement naturel, surtout sur la partie technique et stratégique.

Si je vais poursuivre le partage d’expériences ici, un nouveau projet pro est en préparation sur un sujet qui me passionne beaucoup. Suspens, mais promis, dès que c’est en ligne, je vous partage ça à travers un post et l’aventure va continuer en parallèle ailleurs.

Ramenos Blog a célébré sa 15ème bougie à l’automne 2019 un peu dans le silence mais je vais profiter de 2020 pour célébrer sa renaissance et la naissance d’un nouveau site.

Je vous souhaite un bon début d’année 2020 également !