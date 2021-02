COVID 19 – 10 mois plus tard, la vie continue

C’était en mars 2020 : je reçois un email au boulot me disant qu’à partir de demain matin, je devrais travailler de la maison. En effet, un collègue qui bosse dans le même immeuble a présenté des symptômes de Corona virus. J’embarque l’essentiel avec moi, à savoir : mon laptop, le dock, mon cahier, 2-3 papiers et c’est tout.

Bureau vide, je ramasse ce que j’ai oublié il y a quelques mois.

10 mois plus tard, le bureau n’existe plus et je fais partie de ceux/celles qui peuvent officiellement travailler de la maison sans durée déterminée. Concrètement, ça donne quoi ?

Les avantages du travail à distance

Je ne vais pas vous mentir, travailler de chez moi n’était pas complètement nouveau dans le sens où c’est quelque chose que j’avais déjà fait lorsque j’étais consultant à Montréal. En plus, au boulot, mon équipe est déjà partagée entre Boston / Barcelone et Tunis. Commençons par le positif :

Je démarre tôt mais je peux dormir 20 minutes de plus.

Le confort d’être chez soi et de bosser depuis mon ordi perso, bien plus puissant et pratique que le laptop du travail.

J’arrive à travailler tout aussi efficacement.

Madame Ramenos peut prendre la voiture quand elle veut pour aller au travail.

Je consomme beaucoup moins d’essence.

Si je dois me faire livrer quelque chose, il y a toujours quelqu’un à la maison.

Quand j’ai 5-6 min entre 2 réunions, c’est l’occasion de faire 1 bricole qui n’aura pas besoin d’être faite après les heures de travail.

Je vois ma femme plus souvent.

Les inconvénients du travail à distance

On ne va pas se leurrer, il y a des jours, ça me manque d’avoir un vrai bureau. Ce qui n’est pas top :

Il est parfois difficile de séparer le boulot du perso vu que tout se passe sous le même toit.

Parler en tête à tête avec mes collègues (Zoom, ça va 5 min mais ça saoûle vite).

Il faut gérer la fatigue de ses yeux (le travail + les meetings sur l’écran alors qu’avant, je faisais pas mal de réunions sans écran).

Il faut se faire à manger plus souvent (avant, j’allais de temps en temps au restaurant d’entreprise qui n’était pas mauvais).

Je n’ai plus accès à la salle de sport du boulot et les différents environnements pour mieux se concentrer n’existent plus non plus.

Je vois ma femme plus souvent =] (oui, c’est un avantage et un inconvénient à la fois) : l’être humain n’est pas fait pour cohabiter 24h/7 sous le même toit : on a parfois besoin d’être seul.

Les [email protected] avec les collègues, c’est temporairement terminé.

C’est bien plus difficile de nouer des relations sur des rencontres informelles vu que tout se fairt par Zoom.

Bref, rien n’est jamais parfait mais globalement, je m’en sors bien. Par contre, je me suis vite imposé un nouveau rythme de vie.

Ce que j’ai mis en place dès la 1ère semaine de travail à la maison

Trouver une alternative au sport pour continuer d’en faire 3 fois/semaine, et ce, depuis 10 mois (abdos + cardio).

Chaque jour de travail, faire un break avant/après le lunch de 20 minutes et aller me promener à l’extérieur (peu importe le temps).

Profiter de cette promenade pour appeler les amis/la famille.

Se donner une heure de début et de fin de travail pour séparer le boulot du perso (surtout si c’est depuis le même ordinateur).

Prendre davantage soin de ses yeux : usage de F.lux + observer des objets à plus longue distance toutes les 20 min pendant 20-30 secondes pour faire un mini break de l’écran (j’ai bien sûr des lunettes qui ont un filtre lumière bleu).

S’étirer tous les matins avec un élastique (je me fais 2-3 exercices, surtout pour l’ouverture des épaules).

Alterner les positions de travail tout au long de la journée (je dois bien me faire 4 sessions de 30 min à travailler debout).

f.lux, utilisé en permanence pour adoucir les couleurs à l’écran

10 mois que je gère de cette manière. Je dois avouer que c’est vite passé. Je ne vous cache pas que je fais partie de ceux qui aiment le mix.

Idéalement, j’aimerais retourner dans un espace pro 1 à 2 journées/semaine pour rencontrer “en vrai” mes collègues et mettre dans un mindset différent. Je pense que bosser non-stop de la maison sans jamais voir personne n’est pas l’idéal (en tout cas, pas pour moi) vu que ça développe un sentiment d’isolement.

Et il faut être honnête, il y a des jours, j’en ai juste ras-le-bol d’être bloqué à cause de la pandémie (faut dire que notre président Cheetos n’en a pas eu grand chose à faire, sans parler des Etats qui vivent dans le déni… Bravo les US). Heureusement, au Massachusetts, les gens sont très respectueux des règles pour se protéger du virus.

Pour terminer, je dirais que mon employeur (Vistaprint) a vraiment su gérer la pandémie du COVID-19 et la mise en place du travail à distance. Le fondateur de la boîte s’est vite rendu compte qu’on était tous aussi efficace (voire plus efficace) et l’entreprise a fait preuve de beaucoup de flexibilité dans la façon de gérer notre agenda.