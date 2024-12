Ma sélection de livres pour les tout-petits

Aujourd’hui, pas de post sur le web ou le SEO mais sur quelque chose qui me tient plus à coeur.

Depuis que mon fils est né, j’ai toujours voulu porter attention à ce que je lui mettais devant les yeux, notamment au niveau de la lecture et des histoires. Vivant en Amérique du Nord, il entend – entre autre – le français et l’anglais à la maison (et aussi le farsi).

Lorsque je vais en librairie, j’aime bien lui trouver une nouvelle histoire à lui lire avant le coucher. Les livres sont nombreux pour les enfants en bas âge et quand on voit ce qui est disponible sur le marché, je me suis dit qu’il y a quand même une sélection à faire pour éviter de lui donner quelque chose de complètement naze (aux US, les livres médiocres pullulent pour les plus jeunes).

J’ai concocté ci-dessous une liste non-exhaustive de livres que je recommande chaudement pour un enfant âgé entre 0 et 3 ans. Cette sélection se base sur plusieurs critères :

L’aspect narratif (il y a un début, une fin, un petit twist)

La qualité d’écriture

La direction artistique

La longueur (si ça lit en moins de 2 minutes ou en plus de 10-12 minutes, pas idéal)

L’humour (ou alors le message qui est passé)

La demande récurrente de mon enfant pour lire le livre et ses réactions durant la lecture

Livres en français

L’histoire d’une mère, d’un loup et d’un ogre qui finisse par convaincre un petit garçon de manger sa soupe.

Une petite parodie des 3 petits cochons et du petit châperon rouge qui veulent aller aux toilettes.

L’histoire de l’arche de Noé avec tous ses animaux qui font une traversée tumultueuse en bateau. Riche en observation et ententes entre animaux.

A lire dès le plus jeune âge, le quotidien d’un bébé koala et de son père.

Un livre qui nous emmène dans une succession de découverte de choses, personnes, animaux et créatures qui se trouvent dans les alentours de la page qu’on observe.

L’histoire d’un docteur qui reçoit la visite de plusieurs patients animaux mais certains d’entre-eux disparaissent dans la salle d’attente…

La petite histoire du facteur qui livre les bébés chez les animaux jusqu’à ce qu’il y ait une anomalie. Mignon, ça se lit vite.

L’histoire d’une chouette qui a perdu sa mère. J’adore l’humour du bouquin et je ne sais plus combien de fois le petite a voulu que je lui lise. Un must have (merci Agnès si jamais tu me lis)

L’histoire d’un petit roi qui épousa une grande princesse. La direction artistique est top, c’est un grand format et les images sont percutantes. Adorable du début à la fin.

Une histoire qui revient sur le fait qu’être en colère est normal. Le format est sympa et permet facilement de faire passer le message aux enfants.

Similaire au livre précédent mais cette fois-ci on se focalise sur le “non”. A coup sûr, votre enfant va s’y retrouver (où s’il/elle n’a jamais dit non, je m’inquièterais à votre place) :D

Une histoire de pêche sous la glace dans un format horizontal différent avec une belle narration. Le petit twist de la fin est bien amené.

L’histoire d’un père et de ses enfants. Joliment écrit, les situations présentées permettent à mon enfant de vite connecter avec la réalité.

Un livre qui se focalise sur la recherche d’un loup en mode cache-cache. Au bout d’un moment, mon enfant adorait le chercher sur toutes les pages, avant qu’il ne se montre au bout de l’histoire.

Livres en anglais

L’histoire d’un jeune loup qui part à la chasse et fait des rencontres avec des menteurs. Une façon élégante de montrer que le mensonge ne paie pas.

L’histoire d’un écureuil assez parano qui pense que quelqu’un lui vole ses feuilles durant l’automne. Super fun, direction artistique accrochante, c’est probablement dans son top 5.

Encore notre écureuil qui cette fois-ci veut s’accaparer une des premières fleur qui arrive avec le printemps.

Troisième et dernière BD avec notre écureuil (il y en a 3 en tout) qui s’interroge sur la présence de la neige. Sympathique aussi, même si c’est probablement le moins percutant du lot.

L’histoire de 3 petits singes qui n’écoutent pas leur mère et risquent de le regretter… Très belle direction artistique et l’histoire pousse même l’enfant à observer et confirmer que ça va chauffer.

L’histoire de trois petits gus qui vont tenter d’attraper un oiseau. Ambiance nocturne et humoristique au tableau, une narration qui a bien accroché le petit.

Une excellente BD qui revient en détails sur le sentiment grincheux de l’enfant et qu’il faut pleinement le vivre. La narration est très bien amenée, les images percutantes et mon fils a adoré la trame du début à la fin.

Une histoire d’origine persane qui revient sur un sufid qui voyage avec son âne et à qui il arrivera quelque chose d’incongru. Une belle leçon de vie à la fin.

Il y a bien sûr d’autres livres dans la bibliothèque mais je pense qu’avec cette liste, vous avez de quoi faire si jamais vous cherchez de l’inspiration.

Entre le français, l’anglais et le farsi, il entend plusieurs langues au quotidien mais de mon côté, je lui parle 80% du temps en français et pour les histoires, ça fait chaud au coeur lorsqu’il apprend de nouveaux mots via les livres que je lui ai choisi et qu’il souhaite lire avec moi.