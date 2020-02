Chatty – Le logiciel de tchat pour Twitch

Salut tout le monde ! En reprenant l’écriture sur ce blog, j’ai eu également l’envie de parler des softs gratuits et/où open-source que j’utilise dans mon quotidien. La raison est la suivante : depuis mes premiers jours sur le web, j’ai toujours utilisé Internet pour trouver et tester des nouveaux outils qui peuvent remplir mes besoins.

Sans vous étonner, j’utilise la plupart des softs sur mon ordinateur depuis plusieurs années. Si une mention rapide sur un réseau social ou même une petite donation peut paraître suffisante pour les créateurs, je pense qu’écrire un article sur le logiciel laisse vraiment une trace permanente et accessible sur l’outil en question.

Pour moi, c’est une façon alternative de remercier les développeurs de ces programmes (qui pour la plupart continuent de les maintenir à jour). Pour eux, c’est de la visibilité gratuite et naturel. J’ai grandi avec un web où l’entraide était omniprésente, bien avant l’arrivée des GAFAM sur le marché et de l’effet social « tu montres, tu jettes » qui noircit un peu le tableau.

Je présenterai au fur et à mesure du temps certains logiciels qui font partie de mon quotidien et qui méritent (selon moi) au moins la publication d’un article. Le 1er de la liste est Chatty. Je précise que je n’ai reçu aucune demande de promotion de la part de ces softs et que je ne suis pas rémunéré sous une quelconque forme pour ces articles.

Mise en contexte

Depuis 2015, je m’amuse à streamer le dimanche des jeux sur PC (principalement des RPGs complexes et du tour par tour cruel). L’intérêt principal de streamer est (pr moi) de pouvoir dialoguer avec une communauté, échanger sur le sujet et même jouer en multijoueurs avec eux. Avec le temps, le tchat intégré à Twitch est devenu de moins en moins fiable.

D’abord, il fallait garder un navigateur ouvert. Puis il y a eu l’application Twitch à installer pour avoir moins de bugs. Malgré tout, j’avais un problème qui devenait de plus en plus récurrent : la plupart des messages des viewers n’apparaissaient pas dans la fenêtre de tchat : plutôt naze lorsque vous voulez dialoguer avec votre communauté, non ? Le problème, c’est que selon Twitch, 2 raisons officielles existent. En creusant un peu, j’ai surtout découvert que mon fournisseur d’accès Internet était filtré par Twitch (ou en tout cas, pas reconnu comme un standard, ce qui est du pur bullshit).

La solution temporaire fut alors d’avoir le tchat sur mon téléphone portable en 4G…

Chatty, c’est quoi exactement ?

En cherchant un peu, j’ai fini par trouver Chatty, un programme à l’interface rustique qui se veut être dans le même état d’esprit qu’un client IRC. Gratuit et open-source, l’outil est sans pub et se concentre sur l’essentiel : le paramétrage du tchat Twitch pour un fonctionnement sans bavure.

Au-delà de l’apparence qui est complètement configurable de A à Z, les options de tchat intégrées à l’outil sont plutôt serviables : paramétrage de pubs, mise à jour du titre, modération des pseudos. Il est possible d’être sur plusieurs tchats à la fois. Pour ma part, je m’en sers juste pour le tchat de ma chaîne.

Ma fenêtre Chatty : stream off mais l’affichage est personnalisé

3 choses que j’aime avec Chatty

Efficacité : léger et discret, il consomme très peu de mémoire vive et se lance vite. Il consomme presque rien.

: léger et discret, il consomme très peu de mémoire vive et se lance vite. Il consomme presque rien. Personnalisation : on peut tout personnaliser. De la couleur du tchat et des messages jusqu’à la typo choisie, la couleur des pseudos, l’arrière plan mais aussi l’apparence du logiciel en tant que tel. D’autres options tels que l’affichage de l’arrivée et le départ des viewers sont aussi possibles et j’en passe.

: on peut tout personnaliser. De la couleur du tchat et des messages jusqu’à la typo choisie, la couleur des pseudos, l’arrière plan mais aussi l’apparence du logiciel en tant que tel. D’autres options tels que l’affichage de l’arrivée et le départ des viewers sont aussi possibles et j’en passe. Maintenance : le logiciel marche très bien. Je ne loupe plus aucun message et les développeurs le maintiennent bien à jour à chaque fois que Twitch évolue.

Lorsque le stream est actif, c’est tout de suite plus coloré.

Après environ 3 ans d’utilisation, je suis très satisfait de Chatty. Un gros merci aux développeurs d’avoir créé cet outil vu qu’il me permet tout simplement de profiter complètement du principal avantage du jeu en stream : dialoguer sans problème.

Télécharger Chatty