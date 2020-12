Bonjour HistoireDeData.com

Depuis plusieurs mois, je ne rédige plus de posts sur le référencement. Plusieurs raisons – dont le manque d’intérêt – expliquent ce choix et comme évoqué dans un précédent post, je souhaite réutiliser ce blog comme un vrai journal de bord général (comme par exemple parler des logiciels gratuits que j’adore pour remercier leur auteur).

Malgré tout le plaisir que j’ai eu à écrire un post sur les challenges du SEO in house dans les grandes entreprises, je me suis rendu compte qu’il était temps de passer à autre chose. Après presque 15 années à écrire sur le sujet, est-ce vraiment surprenant ?

Ramenos Blog marche vraiment au ralenti ? Pas de panique, la raison se nomme Histoire De Data. En 2019, mon employeur actuel m’a offert l’opportunité de me développer peu à peu sur la visualisation de données et le storytelling, 2 thématiques qui m’intéressent beaucoup.

Et vu que j’aime documenter presque tout ce que je fais, j’ai eu envie de lancer un nouveau blog pour partager mon expérience.

Histoire De Data est donc un blog qui parle de dataviz et storytelling, appliqués aux métiers du web (ex: seo, web analytics, etc…). Le post de lancement en dit plus sur tout ce qui m’a poussé à lancer Histoire de Data et les détails sur le contenu du site.

Je trouve la DataViz et le storytelling passionnants, pour peu que je l’applique à mon quotidien. Je trouve que c’est typiquement le genre de compétence qui vient compléter un métier comme le référencement et les web analytics pour lesquels mesure de performance et formations/sensibilisations des équipes sont inclues dans le job.

Cependant, le SEO est toujours mon coeur d’activité et c’est seulement ce blog qui ne va plus trop en parler. J’en profite d’ailleurs pour remercier 2 mentors qui m’ont appris beaucoup de choses sur le SEO en me donnant d’excellentes habitudes sur les questions à se poser et la façon de bosser en général : Pablo Gasnier et Jérôme Spiral.

Les mecs, vous m’en avez appris beaucoup sur le sujet et grâce à vous, j’ai eu tout le nécessaire pour développer et renforcer mes compétences en Search & Analytics : un gros merci à vous deux :) !

Pour terminer, je voudrais juste dire que si jamais vous avez des cas concrets de visualisation de données qui nécessitent une amélioration où que vous aimeriez simplement partager un cas pratique ou discuter sur le sujet, vous pourrez me contacter directement depuis Histoire De Data où je serai probablement en train de partager un autre cas pratique appliqué au web.