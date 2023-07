WordPress a 20 ans et est le CMS de ce blog depuis 18 ans

J’ai récemment réalisé que WordPress célébrait son 20ème anniversaire. Alors certes, ça fait un bail que je n’avais rien posté et vous vous demandez sûrement pourquoi un tel post mais c’est fou de voir à quel vitesse les années passent.

WordPress est sorti fin mai 2003. Je me souviens avoir démarré ce blog en 2005. Au début, le contenu était hebergé sur le CMS Nucleus (il existe encore mais semble ne plus avoir été mis à jour depuis 2016). En 2006, j’avais choisi de migrer sous WordPress qui était déjà nettement en avance par rapport à Nucleus, voire les autres plateformes existantes pour du simple blogging. Une interface utilisateur bien construite, une légerté comparé à Nucleus et une communauté prometteuse.

Je me souviens encore avoir passé pas mal de temps à explorer WordPress en long et en large à cette époque, et surtout, voir comment optimiser la plateforme au mieux pour la partie SEO. D’ailleurs, en 2008, j’étais devenu membre de l’Association WordPress Francophone (aujourd’hui renommé WPFR.net) où j’accompagnais un groupe de personne dans la promotion du CMS à travers le web, mais aussi à communiquer sur ses usages. J’avais d’ailleurs publié quelques posts SEO à son sujet.

Alors certes, mon blog fonctionne vraiment au ralenti et d’une façon inconsistente (tout le monde vous dira que c’est mal), mais je me suis bien amusé à publier dessus. Pendant de nombreuses années, je communiquais mes trouvailles à travers des posts, je m’amusais à optimiser le maillage interne pour faire en sorte qu’il ranke sur des mots clés recherchés (et cela a d’ailleurs longtemps fonctionné). Jouer dans le bac à sable Google, c’était fun. Pendant plusieurs années, je générais entre 12 000 et 15 000 visites/mois et j’étais fier d’avoir su générer autant d’intérêt par rapport à mes publications.

Aujourd’hui, je ne suis plus le trafic que génère blog.ramenos.net. Et malgré toutes les idées qui me passent par la tête, je préfère prioriser mon temps pour d’autres activités. Mais j’avais envie d’écrire ce petit post, juste pour réaliser que le CMS que j’utilise a maintenant 20 ans, et cela fait 18 ans qu’il héberge ce blog.