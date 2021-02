Hello tout le monde ! J’espère que l’année 2021 débute relativement bien pour vous (et surtout qu’elle sera moins naze que 2020). J’en profite pour continuer ma petite série de posts de remerciements sur les solutions open source que j’utilise.

Cette fois-ci, c’est le logiciel Handbrake que je souhaite mettre en avant. J’ai régulièrement des vidéos enregistrées (issues de mon appareil photo, mon téléphone et surtout de mes streams du dimanche sur Twitch) et le réencodage est une étape nécessaire, que ce soit pour gagner de la place sans perdre de qualité ou retoucher un fichier plus facilement.

A l’époque, je cherchais un soft relativement facile et léger à utiliser pour réencoder des vidéos sur une fréquence assez régulière. Et puis j’ai découvert Handbrake sur le conseil d’un ami. J’ai souvent besoin de réencoder des vidéos soit pour Youtube, soit pour la famille/les amis pour certains événements enregistrés.

Autant aller droit au but : le soft fait super bien le taf. Il est bien configuré, simple à utiliser et même les réglages par défaut permettent d’avoir un export de qualité.

Par exemple, le stream du dimanche est enregistré au format mp4 mais avec des réglages relativement lourds (j’ai souvent des fichiers vidéos de 70-80go). J’ai vite pris le coup avec Handbrake et je peux :

Recadrer facilement la vidéo (ça arrive parfois qu’il y ait des bordures inutiles).

Changer le framerate (si nécessaire)

Avoir un profil d’encodeur idéal qui va permettre de sérieusement diminuer la taille.

Pour faire simple, pour chaque vidéo, je passe de 70/80go à 6-7go et en 1080p, je ne vois pas la différence à l’ouverture des 2 fichiers donc c’est parfait, surtout pour l’export sur Youtube.

Pour le reste, c’est simple à utiliser. Il y a beaucoup de pré-réglages pour ceux/celles qui ne veulent pas se prendre la tête. Il est aussi possible de mettre l’encodage en pause au cas où.

Bref, bien joué à l’équipe de dév qui gère ce logiciel. Il est dispo sur plusieurs plateforme, gratuit et open-source et il mérite largement un post sur ce blog.

Télécharger Handbrake (Mac, Windows, Linux)